HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Thailand Kaget Erick Thohir Minta Shin Tae-yong Jangan Banyak Ngeluh soal Jadwal Piala AFF 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |10:32 WIB
MEDIA Thailand, Thairath, kaget Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Shin Tae-yong jangan banyak mengeluh soal jadwal Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Piala AFF 2024 memang banyak mengalami pembaruan.

Selain namanya yang berubah menjadi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, format fase grup juga berubah menjadi kandang dan tandang (terhitung sejak 2018). Hal ini membuat jadwal pertandingan yang sangat padat menjadi jauh lebih melelahkan.

Setelah melakoni satu pertandingan, setiap tim dalam selisih 3 hari akan bertanding lagi di negara lain. Jadwal seperti inilah yang kemudian dikeluhkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Tak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong menyebut padatnya jadwal Piala AFF 2024 sama saja membunuh pemain. Hal itu karena para pemain dan ofisial kelelahan sehingga tidak dapat menampilkan performa optimal.

"Sebagai seorang manajer, saya masih merasa sangat lelah dan letih. Saya tidak dapat membayangkan betapa lelahnya para pemain. Para pemain mengeluh dan mengatakan ada begitu banyak kelelahan pada otot mereka. Ini sangat sulit," kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga melawan Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024.

Akan tetapi, keluhan Shin Tae-yong ini ditanggapi tegas Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu memperingatkan Shin Tae-yong untuk tidak banyak mengeluh karena jadwal padat dan jarak yang jauh adalah risiko sejak awal diselenggarakannya turnamen ini.

