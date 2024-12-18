Jadwal Siaran Langsung Timnas Filipina vs Vietnam di Piala AFF 2024: Golden Star Warrior Siap Tempur

JADWAL siaran langsung Timnas Filipina vs Vietnam di Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan di channel Sportstars2 itu akan dimainkan malam ini, Rabu (18/12/2024) dan sangat dinantikan oleh pelatih Vietnam, Kim Sang-sik yang berniat membuat timnya menang besar.

Sebab Kim Sang-sik masih kecewa Vietnam gagal menang besar saat berjumpa Timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Karena itu, ia mau Vietnam mengamuk saat bertamu ke Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024.

Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- untuk melanjutkan tren positif. Sejauh ini, mereka belum terkalahkan di fase grup usai menundukkan Laos (4-1) dan Indonesia (1-0).

Menjelang pertandingan lawan Filipina, Kim Sang-sik nyatanya belum move on dari kemenangan atas Timnas Indonesia pada Senin 15 Desember 2024 lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui, dia masih menyesal timnya hanya menang tipis atas Skuad Garuda.

“Kami atau fans agak sedih karena hanya menang 1-0 melawan Indonesia. Sayang sekali kami tidak bisa mengkonversi beberapa peluang menjadi gol,” kata Kim Sang-sik dilansir dari Bongdaplus, Rabu (18/12/2024).

“Namun kemenangan pertama setelah tiga kekalahan melawan Indonesia di tahun 2024 masih memiliki arti yang besar. Para pemain menunjukkan tekad mereka untuk menang dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan,” tambahnya.