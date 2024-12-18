Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Erick Thohir Bangga Timnas Indonesia Mendunia Usai Jay Idzes Cetak Gol ke Gawang Juventus di Liga Italia

Erick Thohir Bangga Timnas Indonesia Mendunia Usai Jay Idzes Cetak Gol ke Gawang Juventus di Liga Italia
Pemain Venezia FC, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir bangga bukan main dengan keberhasilan bek Timnas Indonesia, Jay Idzes mencetak gol di laga Juventus vs Venezia FC. Meski pada akhirnya laga berakhir dengan skor 2-2, Erick Thohir menilai Jay setidaknya berhasil tampil bersinar dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia, khususnya di Liga Italia.

Pemain berposisi bek itu mencetak gol debutnya di Liga Italia 2024-2025 saat timnya Venezia bermain imbang 2-2 dengan Juventus. Pertemuan kedua tim berlangsung di Allianz Stadium, Turin, pada Minggu 15 Desember 2024.

Erick Thohir mengatakan sangat bangga dengan konsistensi penampilan Jay Idzes. Menurutnya, pemain itu dapat membuktikan kualitasnya dalam bertahan dan urusan mencetak gol.

Apalagi gol tersebut resmi membuat Jay sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Serie A.

Jay Idzes di laga Juventus vs Venezia

"Pertama kali pemain Indonesia bisa skor di Liga Italia, Jay Idzes. Secara tidak langsung pasti kita bangga dong," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai pencapaian Jay Idzes juga akan mendongkrak popularitas Timnas Indonesia. Jadi, negaranya akan terus mendapatkan sorotan dunia dari segi pencapaian positif dalam bidang sepak bola.

