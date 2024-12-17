Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapan Erick Thohir soal Justin Hubner dan Ivar Jenner yang Tak Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |06:49 WIB
Tanggapan Erick Thohir soal Justin Hubner dan Ivar Jenner yang Tak Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak mempermasalahkan Justin Hubner dan Ivar Jenner yang tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab menurut Erick, PSSI tak bisa memaksa klub untuk melepas pemainnya seperti Hubner dan Ivar ketika Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA.

Ya, setiap klub berhak tidak melepas pemainnya untuk ajang yang tak masuk dalam kalender resmi FIFA. Saat ini Justin Hubner menjadi bagian Wolverhampton Wanderers U-21, sedangkan Ivar memperkuat Jong FC Utrecht.

Gara-gara hal tersebutlah, Hubner dan Ivar tak bisa memperkuat Timnas Indonesia di akhir Desember 2024 ini. Menanggapi hal itu, Erick Thohir menyadari Timnas Indonesia memang tidak akan bisa diperkuat pemain-pemain kunci dalam Piala AFF 2024.

Jadi, dia mengapresiasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong lebih memprioritaskan pemain muda. Ia pun juga senang karena turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu justru akan menjadi ajang bagi para pemain muda untuk membuktikan diri.

Justin Hubner

"Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di liga Indonesia," ucap Erick Thohir di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

"Akan tetapi, yang dari luar bisa, seperti Rafael Struick, Marselino, ya sangat menyambut baik," tambahnya.

