HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Sandy Walsh Kenang Proses Naturalisasi Jadi WNI, Ditawari Pelatih Bela Timnas Indonesia Lewat DM Instagram

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |23:09 WIB
Cerita Sandy Walsh Kenang Proses Naturalisasi Jadi WNI, Ditawari Pelatih Bela Timnas Indonesia Lewat DM Instagram
Sandy Walsh kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

CERITA Sandy Walsh mengenang proses naturalisasinya jadi WNI menarik diulas. Sebab, dia ternyata ditawari pelatih untuk bela Timnas Indonesia lewat direct message (DM) Instagram.

Sandy Walsh menjalani perjalanan panjang untuk bisa menjadi WNI. Diketahui, pemain berusia 29 tahun itu mendapat kontak pertama pada 2017. Sampai akhirnya, dia resmi menjadi WNI pada 2022.

Sandy Walsh

Sandy Walsh pun mengenang bagaimana dirinya menjadi WNI. Pemain KV Mechelen itu menyampaikan bahwa dirinya mendapat sorotan dari media Indonesia ketika berseragam KRC Genk.

“Saya pertama kali masuk berita Indonesia ketika saya bermain dengan Racing Genk di babak perempatfinal Liga Europa,” terang Sandy Walsh, dikutip dari Sporza, Selasa (17/12/2024).

