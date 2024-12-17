Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2024, Nomor 1 Thailand!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |19:57 WIB
3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2024, Nomor 1 Thailand!
Timnas Indonesia siap tempur jika lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara calon lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi dua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan koleksi empat angka setelah melewati tiga pertandingan.

Timnas Indonesia saat ini terpaut dua angka dari Timnas Vietnam di puncak klasemen, tim yang baru melakoni dua pertandingan. Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia diprediksi finis sebagai runner-up Grup B jika nantinya lolos semifinal Piala AFF 2024.

Sebab, di saat Timnas Indonesia tinggal menyisakan laga melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024, Vietnam masih akan menjalani dua pertandingan kontra Filipina (tandang, Rabu 18 Desember 2024) dan Myanmar (kandang, Sabtu 21 Desember 2024).

Satu yang pasti, Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang melawan Filipina pada akhir pekan nanti. Jika finis sebagai runner-up Grup B, skuad Garuda akan menghadapi juara Grup A. Lantas, siapa saja tim yang masih berpeluang finis sebagai juara Grup A?

Berikut 3 negara calon lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2024:

3. Timnas Malaysia

Timnas Malaysia

Butuh keajaiban bagi Timnas Malaysia untuk finis sebagai juara grup. Timnas Malaysia saat ini duduk di posisi tiga Grup A dengan empat angka setelah melewati tiga pertandingan. Skuad asuhan Pau Marti Vicente ini terpaut dua poin dari Thailand dan Singapura di posisi satu dan dua (keduanya baru main dua kali).

Lantas, apa syarat agar Malaysia finis sebagai juara grup? Pertama, mereka wajib berharap laga Singapura vs Thailand yang digelar malam ini berakhir imbang. Jika skor Singapura vs Thailand imbang, misi selanjutnya bagi Malaysia adalah menang lebih dari 10-0 saat menjamu Singapura di matchday pamungkas, plus di laga lain Thailand tumbang dari Kamboja.

Telusuri berita bola lainnya
