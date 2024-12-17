Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Jay Idzes, Bek Tangguh Venezia yang Hormati Senior dan Tolak Pakai Nomor Punggung 4 di Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |17:01 WIB
Kisah Haru Jay Idzes, Bek Tangguh Venezia yang Hormati Senior dan Tolak Pakai Nomor Punggung 4 di Timnas Indonesia
Jay Idzes ternyata menghormati sosok senior dan memilih tidak memakai nomor punggung 4 di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KISAH haru Jay Idzes, bek tangguh Venezia yang hormati senior dan tolak pakai nomor punggung 4 di Timnas Indonesia, menarik diulas. Sosok yang dimaksud adalah Jordi Amat.

Kisah haru ini terjadi pada awal 2024 ketika Idzes baru saja dinaturalisasi. Pada laga debut menghadapi Timnas Vietnam di Putaran 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ia sempat memilih jersey nomor 4 yang biasa dipakai Amat.

Jay Idzes berfoto bersama wasit Ahmed Al Kaf jelang laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kebetulan, kala itu bek berdarah Spanyol tersebut tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong karena tengah dibekap cedera. Di sisi lain, nomor punggung 4 juga telah melekat dengan Idzes di klub termasuk di Venezia.

Namun sejak dua laga menghadapi Vietnam, nomor punggung Idzes di Timnas Indonesia berubah menjadi nomor 3. Ia sama sekali tak pernah mengenakan nomor 4 sekali pun Amat tengah absen.

Rupanya Idzes menghormati Amat yang dianggap senior karena lebih dulu membela Timnas Indonesia. Demi eks bek Espanyol itu, ia merelakan nomor punggung yang melekat dengan dirinya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh kitman Timnas Indonesia, Muhni, di Youtube Bicara Bola yang dipandu oleh Akmal Marhali. Dalam pembicaraan tersebut terkuak Idzes sempat ditawari nomor punggung 4 namun ditolak.

Halaman:
1 2
      
