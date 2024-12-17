Timnas Malaysia Resmi Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Hari Ini?

TIMNAS Malaysia resmi gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 hari ini? Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- duduk di posisi tiga klasemen Grup A Piala AFF 2024 dengan empat angka setelah melalui tiga pertandingan.

Skuad asuhan Pau Marti Vicente ini terpaut dua angka dari Thailand dan Singapura di posisi satu dan dua Grup A Piala AFF 2024. Dengan Catatan, Thailand dan Singapura baru memainkan dua pertandingan.

(Timnas Thailand puncaki klasemen sementara Grup A Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)

Sesuai jadwal, Singapura dan Thailand akan bentrok di Stadion National, Kallang pada hari ini Selasa (17/12/2024) pukul 19.30 WIB untuk melakoni laga ketiga Grup B Piala AFF 2024. Andai laga Singapura vs Thailand berakhir imbang, kedua tim akan mengoleksi tujuh angka.

Thailand dan Singapura yang duduk di posisi satu dan dua akan unggul tiga angka dari Timnas Malaysia di posisi tiga ketika fase grup menyisakan satu pertandingan. Lantas, apakah kondisi ini otomatis meloloskan Thailand dan Singapura, sekaligus menyingkirkan Malaysia? Jawabannya belum.

Sesuai regulasi, Timnas Malaysia masih bisa menyamai perolehan angka Timnas Malaysia. Jika Timnas Malaysia menang atas Singapura saat bentrok di matchday pamungkas Grup A pada Jumat, 20 Desember 2024 malam WIB, koleksi poin keduanya sama-sama tujuh angka.

Jika ada dua tim memiliki poin sama, selisih gol yang akan jadi tolok ukur utamanya. Thailand saat ini memiliki selisih gol +11, Singapura (+4) dan Malaysia (0).