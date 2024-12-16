Perbedaan Kelas Jay Idzes dan Pemain Timnas Malaysia Sergio Aguero saat Pidato di Ruang Ganti

Perbedaan kelas Jay Idzes dan Sergio Aguero saat memberi pidato di ruang ganti. (Foto: TikTok/@tebearlife)

PERBEDAAN kelas Jay Idzes dan pemain Timnas Malaysia Sergio Aguero saat pidato di ruang ganti akan diulas Okezone. Timnas Malaysia tandang ke markas Thailand di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand pada Sabtu, 14 Desember 2024 malam WIB.

Sebelum laga dimulai, sejumlah pemain Timnas Malaysia mencoba menguatkan satu satu sama lain. Salah satu pemain naturalisasi Timnas Malaysia, Sergio Aguero, mencoba membakar semangat Paulo Josue dan kawan-kawan.

(Sergio Aguero saat membakar semangat pemain Timnas Malaysia. (Foto: @famalaysia_)

Menggunakan bahasa Inggris berlogat Spanyol, Sergio Aguero mencoba meyakinkan rekan-rekannya bahwa Timnas Malaysia memiliki kualitas untuk mengimbangi Thailand.

Sayangnya, semangat yang coba diberikan Sergio Aguero tidak memberikan hasil positif kepada Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- pada faktanya kalah 0-1 dari Thailand lewat gol yang dicetak Patrik Gutavsson pada menit 57.

Bagaimana dengan Jay Idzes? Pidato Jay Idzes sebelum pertandingan Timnas Indonesia vs Australia di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024 menjadi sorotan.

Tanpa teriak-teriak seperti Sergio Aguero, Jay Idzes mencoba menyemangati Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan secara elegan. Lantas, apa yang disampaikan Jay Idzes saat itu?