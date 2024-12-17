5 Pesepakbola Dunia yang Ternyata Dibenci Suporternya Sendiri, Nomor 1 Lionel Messi!

Lionel Messi termasuk pesepakbola dunia yang dibenci suporternya sendiri (Foto: Instagram/@afaseleccion)

BERIKUT lima pesepakbola dunia yang ternyata dibenci suporternya sendiri. Salah satunya bahkan adalah Lionel Messi!

Jamak seorang pesepakbola dicintai penggemarnya, baik klub, tim nasional, mau pun secara personal. Namun, tidak jarang juga mereka ternyata dibenci fans!

Siapa saja lima pesepakbola dunia yang ternyata dibenci suporternya sendiri? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Dunia yang Ternyata Dibenci Suporternya Sendiri

5. Mauro Icardi





Pemain satu ini awalnya begitu dicintai penggemar Inter Milan. Icardi bahkan sempat menjabat sebagai kapten klub. Namun, semua berubah gara-gara buku biografinya yang dirilis pada 2016.

Betapa tidak, Icardi terang-terangan mengkritik ulah ultras Inter Milan dalam bukunya. Interisti langsung berbalik arah dan memusuhinya.

4. Gareth Bale





Pemain satu ini sebetulnya cukup berkontribusi kepada Real Madrid pada kurun 2013-2021. Entah mengapa Madridista begitu membenci Bale. Alasannya terkadang tidak masuk akal.

Pemain asal Wales itu disebut tidak bisa berbahasa Spanyol kendati sudah bertahun-tahun tinggal di Madrid. Padahal, Bale bisa berkata-kata dalam Bahasa Spanyol meski tidak fasih.