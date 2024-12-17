Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Kabar Buruk untuk Kans Tim Geypens dan Dion Markx Bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Waktunya Mepet

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:26 WIB

Dion Markx dan Tim Geypens kemungkinan batal memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@dion.markx)




JAKARTA – Ketua Umum PSSI (Ketum PSSI), Erick Thohir, mengaku sulit untuk Tim Geypens dan Dion Markx bisa membela Timnas Indonesia U-20 dalam waktu dekat di Piala Asia U-20 2025. Sebab, proses naturalisasi pemain itu menghadapi kendala.

Awalnya, keduanya diproyeksikan untuk memperkuat Skuad Garuda Nusantara dalam Piala Asia U-20. Ajang itu akan digelar di China pada 12 Februari - 1 Maret 2025.

Tim Geypens

Proses naturalisasi kedua pemain harus menunggu masa reses DPR RI selesai, yakni pada 20 Januari 2025. Sementara itu, PSSI harus menyerahkan daftar pemain satu bulan sebelum turnamen digelar, yaitu pada 12 Januari.

Erick mengatakan proses naturalisasi kedua pemain itu menghadapi situasi yang sulit. Sebab, agenda DPR dan pendaftaran pemain tidak sesuai harapan karena saling beririsan.

"Saya enggak tahu, waktunya sangat mepet," kata Erick di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.

Menteri BUMN itu mengatakan, sebenarnya DPR mendukung penuh proses naturalisasi pemain untuk kebaikan Timnas Indonesia. Akan tetapi, para wakil rakyat punya tanggung jawab yang harus diselesaikan lebih dahulu dalam masa reses.



      
