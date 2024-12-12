Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Bawa Kabar Buruk soal 2 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia U-20, Tim Geypens dan Dion Markx

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:17 WIB
PSSI Bawa Kabar Buruk soal 2 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia U-20, Tim Geypens dan Dion Markx
Pemain keturunan Indonesia, Tim Geypens bersama Ketum PSSI Erick Thohir. (Foto: Instagram/erickthohir)
JAKARTA - Peluang Tim Geypens dan Dion Markx membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 tampaknya akan sulit terjadi. Sebab menurut pemaparan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, proses kedua pemain keturunan itu mungkin tidak akan rampung sesuai batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia U-20 2025.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan berkompetisi di Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan digelar di China pada 12 Februari - 1 Maret 2025 mendatang.

Garuda Nusantara akan tergabung dalam Grup C bersama dengan Iran U-20, Uzbekistan U-20, dan Yaman U-20. Saat ini, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri sudah memanggil 26 nama untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) menjelang turnamen itu.

Dalam daftar tersebut, tidak ada nama dua calon pemain Timnas Indonesia U-20 yang santer akan dinaturalisasi. Mereka adalah Tim Geypens dan Dion Markx.

Erick Thohir bersama Dion Markx

Arya mengakui peluang keduanya bisa membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 sulit diwujudkan. Sebab, proses naturalisasi keduanya harus menunggu masa reses DPR RI selesai. Masa reses anggota dewan diketahui akan selesai pada 20 Januari 2025.

Sedangkan, PSSI harus menyerahkan daftar pemain satu bulan sebelum turnamen digelar. Artinya, nama-nama skuad Garuda Muda harus sudah didaftarkan pada 12 Januari 2025 atau ketika masa reses DPR RI masih berlangsung.

