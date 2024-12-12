Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Joget-Joget di Stadion Manahan: Aura Kebantainya Kental Banget!

MASYARAKAT Indonesia menyoroti pemain Timnas Laos yang joget-joget di Stadion Manahan Solo. Mereka menyebut saking santainya, ada potensi Laos menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia saat bersua di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB.

“Aura kebantainya kental banget,” tulis akun @yoedhadodol, mengomentari unggahan salah satu official Timnas Laos di akun TikTok @thoumee0.

(Momen para pemain Timnas Laos joget di Stadion Manahan. (Foto: TikTok/@thoumee0)

Timnas Laos terlihat menikmati momen bertandang ke Indonesia. Hal itu terlihat dalam unggahan akun @thoumee0.

Bisa dibilang, ajang yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 dijadikan momentum para pemain Timnas Laos mencari pengalaman bertanding sebanyak-banyaknya. Sebab, personel Timnas Laos merupakan yang paling muda ketiga dibanding seluruh peserta AMEC 2024.

Meski begitu, mereka juga tak mau menumpang lewat di ajang dua tahunan ini. Setelah dihajar Vietnam 1-4 di matchday pertama, Laos mencoba bangkit melawan Timnas Indonesia.

“Tapi, kami tidak ingin bilang ini (kelelahan) sebagai alasan. Kami siap untuk laga nanti dan akan mencoba yang terbaik,” kata pelatih Timnas Laos Ha Hyeok-jun dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos.