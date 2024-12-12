Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Laos di Piala AMEC 2024, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |15:50 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Laos di Piala AMEC 2024, Klik di Sini!
Simak link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Laos di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

SOLO – Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang melawan Timnas Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dijadwalkan kick off pukul 19.00 WIB pada Kamis, (12/12/2024). Pertandingan ini bertempat di Stadion Manahan, Solo, Indonesia. Kamu dapat saksikan laga Indonesia vs Laos dengan klik di sini.

Timnas Indonesia tengah menunjukkan performa impresif di turnamen ini. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi tiga poin, hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang berada di puncak. Dengan situasi ini, peluang Indonesia untuk naik ke posisi teratas sangat terbuka lebar, asalkan mampu memanfaatkan laga berikutnya dengan maksimal.

Timnas Indonesia

Kemenangan atas Laos akan menjadi kunci penting bagi Tim Garuda untuk merebut puncak klasemen sementara. Di sisi lain, Vietnam yang baru memainkan pertandingan kedua melawan Indonesia juga akan menjadi faktor penentu persaingan di grup ini.

Pertandingan melawan Laos tentunya menjadi momen yang tak boleh dilewatkan. Selain untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya, hasil positif akan menambah kepercayaan diri tim asuhan pelatih Shin Tae-yong menjelang laga melawan Vietnam.

Dukung Timnas Indonesia dan saksikan keseruan laga Indonesia vs Laos dengan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

