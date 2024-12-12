Masyarakat Malaysia Malah Sindir Timnas Indonesia Usai Susah Payah Kalahkan Timor Leste di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Timnas Malaysia susah payah menang 3-2 atas Timnas Timor Leste tetapi malah Timnas Indonesia yang kena sindir (Foto: X/@FAM_Malaysia)

MASYARAKAT Malaysia malah sindir Timnas Indonesia usai susah payah kalahkan Timor Leste di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Padahal, Harimau Malaya tampil kurang meyakinkan.

Laga Timnas Malaysia vs Timnas Timor Leste itu berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Rabu 11 Desember 2024 malam WIB. Tuan rumah berhasil menang dengan skor 3-2.

Syafiq Ahmad membawa Malaysia unggul duluan di menit ke-37. Namun, Olagar Xavier (45+1’) dan Joao Freitas (45+3’) membalikkan keaadan menjadi 1-2 jelang turun minum.

Beruntung Malaysia memiliki Paulo Josue. Dua gol pemain asal Brasil itu di menit ke-70 dan 73 memastikan mereka menang dengan skor akhir 3-2.

Anehnya, usai pertandingan tersebut, masyarakat Malaysia malah menyindir Timnas Indonesia. Akun @OneFootballM mengungkit kemenangan dengan skor serupa menghadapi negara berkostum merah.

“FT: Malaysia 3-2 Timor Leste. (Skor) 3-2 ini mengingatkan admin kepada satu pertandingan Malaysia melawan tim berkostum merah dan kuning pada 2019,” cuit akun tersebut, dikutip Kamis (12/12/2024).