Permohonan Maaf Fadly Alberto Diterima Rakha Nurkholis, Langsung Saling Rangkul!

PERMOHONAN maaf pemain Bhayangkara FC U-20 Fadly Alberto diterima personel Dewa United U-20 Rakka Nurkholis setelah mediasi di Dewa United Arena, Rabu (22/4/2026) sore WIB. Saling rangkul menjadi simbol membaiknya hubungan mereka.

Sebelumnya, Fadly Alberto melakukan tendangan kungfu ke arah bahu Rakha dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-20. Kejadian itu tersaji dalam laga yang berlangsung di Stadion Citarum, Semarang, Minggu 19 April 2026.

Fadly Alberto meminta maaf telah melakukan kekerasan. (Foto: Instagram/@albrtoo_10)

1. Sesal Fadly Alberto

Fadly Alberto mengaku menyesal. Ia turut menyampaikan permohonan karena tindakannya sangat merugikan citra sepakbola nasional.

"Saya memohon maaf atas tindakan saya waktu pertandingan. Mungkin karena murni emosi saya yang enggak bisa saya kontrol dan saya melakukan tindakan yang tidak sportif," kata Fadly Alberto.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena ini tindakan yang mungkin paling bodohlah di sepakbola yang tentunya masyarakat Indonesia tidak suka," tambah pesepakbola 17 tahun tersebut.

2. Rakha Nurkholis Maafkan Fadly Alberto

Rahka Nurkholis menegaskan telah memaafkan Fadly Alberto meskipun akibat kejadian itu dirinya mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak.