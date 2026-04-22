HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permohonan Maaf Fadly Alberto Diterima Rakha Nurkholis, Langsung Saling Rangkul!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |20:17 WIB
Permohonan Maaf Fadly Alberto Diterima Rakha Nurkholis, Langsung Saling Rangkul!
Fadly Alberto (kanan) dan Rakha Nurkholis resmi berdamai. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
PERMOHONAN maaf pemain Bhayangkara FC U-20 Fadly Alberto diterima personel Dewa United U-20 Rakka Nurkholis setelah mediasi di Dewa United Arena, Rabu (22/4/2026) sore WIB. Saling rangkul menjadi simbol membaiknya hubungan mereka.

Sebelumnya, Fadly Alberto melakukan tendangan kungfu ke arah bahu Rakha dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-20. Kejadian itu tersaji dalam laga yang berlangsung di Stadion Citarum, Semarang, Minggu 19 April 2026.

Fadly Alberto meminta maaf telah melakukan kekerasan. (Foto: Instagram/@albrtoo_10)
Fadly Alberto meminta maaf telah melakukan kekerasan. (Foto: Instagram/@albrtoo_10)

1. Sesal Fadly Alberto

Fadly Alberto mengaku menyesal. Ia turut menyampaikan permohonan karena tindakannya sangat merugikan citra sepakbola nasional.

"Saya memohon maaf atas tindakan saya waktu pertandingan. Mungkin karena murni emosi saya yang enggak bisa saya kontrol dan saya melakukan tindakan yang tidak sportif," kata Fadly Alberto.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena ini tindakan yang mungkin paling bodohlah di sepakbola yang tentunya masyarakat Indonesia tidak suka," tambah pesepakbola 17 tahun tersebut.

2. Rakha Nurkholis Maafkan Fadly Alberto

Rahka Nurkholis menegaskan telah memaafkan Fadly Alberto meskipun akibat kejadian itu dirinya mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kedua belah pihak.

 

Berita Terkait
Klub Fadly Alberto dan Rakha Nurkholis Resmi Berdamai, Firman Utina: Kami Saling Evaluasi!
Komdis PSSI Hukum Fadly Alberto Seumur Hidup atau Hanya Skorsing 2 Pertandingan?
Respons Fadly Alberto Setelah Lepaskan Tendangan Kungfu dan Perburuk Citra Timnas Indonesia
Buntut Tendangan Kungfu, Sumardji: Fadly Alberto Secara Otomatis Dicoret dari Timnas Indonesia U-20
Domino Naik Kelas, Surabaya Domino Tournament 2026 Sukses Cetak Sejarah Baru
MU Siap Cuci Gudang! 5 Bintang Masuk Etalase Jual demi Dana Rp2,3 Triliun
