Ada Peran Legenda Persija Jakarta, Pesik Kuningan Pasang Target Lolos ke Liga 3

KUNINGAN - Pesik Kuningan memasang target lolos ke Liga 3 2025-2026 atau yang kini dikenal sebagai Liga Nusantara. Jadi, mereka siap sepenuhnya turun dalam Liga 4 2024-2025 Seri 1 Jawa Barat dengan adanya peran Ismed Sofyan dan Rahmat Affandi serta dukungan investor.

Ismed yang merupakan legenda hidup Persija Jakarta, menempati posisi direktur teknik. Sementara itu, Rahmat sebagai direktur strategi.

Sekretaris Umum Pesik Kuningan, Dading Fajarudin mengatakan, timnya sudah sangat matang melakukan persiapan untuk Liga 4. Dalam laga perdana, mereka bermain imbang 1-1 dengan Al Jabbar di Stadion Mashud Wisnusaputra, Kuningan, Jawa Barat, Selasa (17/12/2024) sore WIB.

“Pesik Kuningan ditunjuk menjadi tuan rumah sekaligus tempat dilaksanakannya opening ceremony Liga 4, Seri 1 Jawa Barat. Target kami adalah naik ke seri yang lebih tinggi. Itu harapan dari manajemen, seluruh jajaran officer, dan tentu saja masyarakat Kuningan,’’ kata Dading dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Pesik mendapatkan dukungan penuh dari PT Pesona Linggarjati Kuningan sebagai investor. Alhasil, Dukungan finansial dan pengelolaan akan skuad Kuda Kuningan lebih profesional.

“Jadi, kehadiran investor adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Kami akan kembangkan Pesik Kuningan. Ada banyak program yang akan kami luncurkan, termasuk bagaimana sekolah akademi ini akan mampu melahirkan bibit-bibit atau talenta muda untuk menjadi pemain Pesik Kuningan,’’ ucap Dading.