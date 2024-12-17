Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kontroversi Hilangnya 3 Pemain dari DSP Lawan Semen Padang, Persebaya Surabaya Desak Perangkat Pertandingan Diselidiki

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:27 WIB
Kontroversi Hilangnya 3 Pemain dari DSP Lawan Semen Padang, Persebaya Surabaya Desak Perangkat Pertandingan Diselidiki
Tiga pemain Persebaya Surabaya hilang dari DSP laga kontra Semen Padang (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PADANG – Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengamuk usai laga kontra Semen Padang di pekan ke-15 Liga 1 2024-2025. Sebab, tiga nama pemainnya hilang dalam daftar susunan pemain (DSP) yang dikeluarkan perangkat pertandingan.

Sempat terjadi kesalahpahaman antara pengawas pertandingan atau match commisioner dengan wasit. Penyebabnya, tiga nama pemain Persebaya yakni Riswan Lauhim, Kasim Botan, dan Alfan Suaib, ternyata tidak ada dalam DSP!

Semen Padang vs Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)

Padahal ketika akan memulai pertandingan di dalam ruang ganti, ketiga nama itu ada di bangku cadangan. Hal ini sempat membuat pergantian pemain Persebaya sedikit terhambat di babak kedua.

Apalagi, Persebaya juga harus bermain dengan 10 pemain pasca kartu merah Ardi Idrus menit 68. Munster hendak memasukkan Kasim Botan dan Riswan Lauhim tak lama setelahnya.

Tapi yang terjadi Persebaya tidak bisa melakukan pergantian pemain. Riswan baru masuk di menit 75 dan Kasim Botan menyusul selang 10 menit. Hal ini membuat Munster kesal.

"Pertanyaan serius akan ditanyakan ke match commisioner, 10 menit ketika mencoba pergantian dengan Riswan, dan saya melihat Riswan dan Kasim tidak ada di kertas, bagaimana ini terjadi," ucap Munster, dikutip Selasa (17/12/2024).

Pelatih asal Irlandia Utara itu menanyakan sekaligus memberikan kritikan keras ke pengawas dan perangkat pertandingan. Ia heran bagaimana bisa nama ketiga pemain itu tidak tertera dalam DSP laga yang berlangsung di Stadion H. Agus Salim, Padang, Minggu 15 Desember 2024 sore WIB, itu.

Halaman:
1 2
      
