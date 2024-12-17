Tak Terima Ditahan Persebaya Surabaya 0-0, Pelatih Semen Padang: Kita Harusnya Menang!

PADANG - Hanya bisa meraih satu poin usai menahan Persebaya Surabaya 0-0 ternyata bukanlah hasil yang diinginkan oleh pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida. Pasalnya jika melihat dari segi permainan, Almeida menilai seharusnya Semen Padang bisa mencetak gol dan menang.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC- tampil apik saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (15/12/2024). Kendati posisi di klasemen bak bumi dan langit, Semen Padang mampu memetik poin dengan bermain imbang 0-0 di laga lanjutan Liga 1 2024-2025.

Semen Padang yang bermain di hadapan publiknya sendiri mampu meredam permainan Persebaya Surabaya kendati tidak diperkuat beberapa pilar andalannya seperti Kenneth Ngwoke. Tapi mereka sudah diperkuat lagi oleh pemain muda berbakat, Gala Pagamo yang baru saja kembali memperkuat tim usai dipanggil dari Timnas Indonesia U-20.

Meski berhasil memetik poin dari Persebaya yang ada di posisi teratas klasemen, Almeida belum puas. Eks pelatih Arema FC itu menilai kalau Semen Padang layak meraih tiga poin karena tampil dominan dan punya peluang cetak gol.

“Kita gagal dapat 3 poin, tapi sebenarnya kita layak karena menguasai permainan dan punya kesempatan mencetak gol," kata Almeida, dilansir dari situs LIB, Senin (16/12/2024).

Pelatih asal Portugal itu menilai Kabau Sirah sudah mencoba segala cara untuk dapat mencetak gol guna meraih kemenangan. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, dia melihat kualitas permainan timnya sebagai hal yang positif.