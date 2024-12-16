Hasil Persis Solo vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah dan Penalti, Laga Berakhir 1-1

SOLO – Hasil Persis Solo vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (16/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1!

Persis unggul lebih dulu lewat gol Sho Yamamoto (29’). Namun, PSBS membalas di babak kedua lewat gol Abel Arganaraz (66’). Laga ini diwarnai kartu merah untuk Ramadhan Sananta dan gagalnya penalti Alexsandro.

Jalannya Pertandingan

Persis Solo dan PSBS memulai laga dengan tempo sedang. Tampaknya, kedua tim berusaha lebih dahulu mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Persis Solo harus bermain dengan sepuluh orang pemain sampai akhir laga. Kepastian itu setelah Ramadhan Sananta diganjar kartu merah pada menit ke-21.

Meskipun dengan sepuluh pemain, Laskar Sambernyawa -julukan Persis unggul lebih dahulu atas tim lawan dalam laga itu. Kepastian itu setelah Sho Yamamoto memanfaatkan umpan Moussa Sidibe untuk mencetak gol pada menit ke-29.

Tertinggal satu gol membuat PSBS terlecut segera dapat menyamakan kedudukan. Sebab, mereka bermain lebih agresif dalam upaya menekan pertahanan Persis.

Persis menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas PSBS. Kedua tim pasti akan berbenah sata turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Skuad Badai Pasifik akhirnya bisa mengatasi kekokohan lini pertahanan Persis yang digalang Eduardo Kunde dan kolega. Sebab, mereka berhasil mencetak gol lewat Pablo Abel pada menit ke-66.