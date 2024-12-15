Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMEC 2024: Skuad Garuda Takluk 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:53 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMEC 2024: Skuad Garuda Takluk 0-1
Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Vietnam di matchday tiga Grup B Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)
PHU THO – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Phu Tho Provincial Stadium, Phu Tho, Vietnam, Minggu (15/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Golden Star Warriors.

Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai (77’). Skuad Garuda harus menelan kekalahan pertama di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan dengan tempo lambat selama 15 menit. Sebab, Vietnam berusaha mengalirkan bola sembari mencari celah. Sementara, Indonesia bertahan dengan dalam dan sesekali mengintip serangan balik.

Hal itu membuat laga berjalan sedikit membosankan. Vietnam terus mengurung pertahanan Tim Merah Putih hingga menit ke-30. Peluang pertama didapat Nguyen Hoang Duc di menit ke-34!

Berawal dari kemelut, bola terbang pelan ke gawang Cahya Supriadi sehingga mudah saja ditangkap. Sundulan Nguyen Tien Linh mengancam di menit ke-41 tetapi kiper FC Bekasi City itu bisa menepisnya dengan baik.

Hingga waktunya rehat, tidak ada gol tercipta. Timnas Indonesia sukses menahan Vietnam di babak pertama.

Babak Kedua

Cerita di babak kedua kurang lebih sama. Vietnam kembali melancarkan serangan sporadis. Peluang kembali didapat Hoang Duc di menit ke-54 tetapi lagi-lagi melambung.

Tempo kembali melambat di menit ke-60. Bangunan pertahanan Indonesia begitu apik untuk menahan Vietnam. Kans didapat Ho Tan Tai di menit ke-64 tetapi sepakannya mengenai sisi samping jaring gawang Cahya.

