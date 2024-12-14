2 Bintang Timnas Indonesia Sandy Walsh dan Eliano Reijnders Akhirnya Dapat Menit Bermain di Klub Usai Lama Dicadangkan

2 bintang Timnas Indonesia beri kabar baik. Ya, Sandy Walsh dan Eliano Reijnders akhirnya dapat menit bermain lagi di klubnya masing-masing usai lama diparkir.

Sandy dan Eliano sama-sama tampil pada Sabtu (14/12/2024) dini hari WIB. Sandy dimainkan oleh klubnya, KV Mechelen, dalam laga pekan ke-18 Liga Belgia 2024-2025. Menjamu Royal Antwerp di Achter de Kazerne Stadium, dia membantu timnya bermain imbang 1-1.

Bek berusia 28 tahun itu turun sebagai pemain pengganti pada menit 88. Total, Sandy tampil selama 8 menit dalam pertandingan ini.

Kendati hanya sebentar, ini menjadi kali pertama Sandy dimainkan lagi oleh sang pelatih, Besnik Hasi, setelah dalam tujuh pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Terakhir kali dirinya bermain untuk KV Mechelen adalah pada 5 Oktober 2024 ketika timnya menang telak 5-0 atas OH Leuven.

Secara keseluruhan, ini merupakan penampilan keenam Sandy untuk Mechelen musim ini di semua kompetisi. Dengan hasil imbang kontra Antwerp, dia membantu Mechelen sementara bertahan di posisi enam klasemen sementara Liga Belgia 2024-2025 dengan torehan 25 poin dari 18 laga.

Sementara itu, Eliano Reijnders juga kembali mendapat menit bermain untuk klubnya, PEC Zwolle, pada dini hari tadi dalam laga pekan ke-16 Liga Belanda 2024-2025. Tampil sebagai pemain pengganti, dia gagal membantu timnya menang karena dijungkalkan oleh Willem II dengan skor 0-1.

Eliano sendiri masuk pada menit 32 di babak pertama untuk menggantikan Olivier Aertssen. Ketika dia merumput, Zwolle sudah tertinggal satu gol oleh Willem II via gol Ringo Meerveld pada menit ke-11.