HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bojan Hodak Sentil Marselino Ferdinan Usai Dikartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Laos: Dia Kurang Dewasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:24 WIB
Bojan Hodak Sentil Marselino Ferdinan Usai Dikartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Laos: Dia Kurang Dewasa!
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, sentil Marselino Ferdinan, usai dikartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. Menurutnya, Marselino masih perlu meningkatkan kedewasaannya dalam bermain.

Hodak sejatinya mengakui bahwa Marselino adalah pemain yang sangat berpengalaman di Timnas Indonesia kendati usianya masih muda. Namun, juru taktik asal Kroasia itu melihat Marselino masih kurang dewasa dalam mengambil keputusan saat bertanding.

Marselino Ferdinan

“Dia adalah pemain berpengalaman dan bintang paling menonjol di tim ini (Timnas Indonesia). Namun, Marselino seharusnya tidak melakukan tindakan seperti itu, terutama setelah mendapat kartu kuning sebelumnya,” tutur Hodak, dilansir dari Zing News, Jumat (13/12/2024).

“Ini menunjukkan sisi kurang matangnya, dan dia perlu meningkatkan kedewasaan dalam bermain,” ungkapnya.

Kendati begitu, Hodak tetap mengakui kualitas yang dimiliki Marselino. Bahkan menurutnya, pemain tersebut sulit untuk ditemukan khususnya di negara ASEAN.

Timnas Indonesia pun mendapat kerugian besar saat hadapi Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda tidak diperkuat Marselino Ferdinan yang telah jadi pemain andalannya.

Halaman:
1 2
      
