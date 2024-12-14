Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Jauh Pratama Arhan Jadi Senjata Mematikan Timnas Indonesia, Bek Timnas Vietnam: Kami Sudah Miliki Solusi Efektif

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:15 WIB
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PHU THO – Bek Timnas Vietnam, Bui Tien Dung, waspadai khusus lemparan jauh Pratama Arhan yang jadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Bui pun mengaku sudah memiliki solusi efektif untuk mengatisipasi ancaman itu.

Ya, lemparan ke dalam mematikan yang dimiliki Pratama Arhan sejauh ini merupakan senjata paling efektif bagi Timnas Indonesia untuk membobol gawang lawan. Dalam pertandingan terakhir kontra Laos yang berakhir imbang 3-3, dua gol Skuad Garuda berawal dari lemparan mautnya.

Pratama Arhan

Sebelumnya dalam laga pembuka Grup B kontra Myanmark, lemparan jauh Arhan juga menghasilkan satu-satunya gol kemenangan Timnas iiNDONESIA. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin senjata andalan pemain Suwon FC tersebut bakal kembali membantu mereka mencuri gol saat bertandang ke markas Vietnam pada akhir pekan ini.

Akan tetapi, Bui Tien Dung menegaskan bahwa The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- sudah terbiasa menghadapi lemparan jauh Arhan. Sebelumnya, kedua tim berjumpa dua kali di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bui Tien Dung pun memastikan Timnas Vietnam sudah punya kunci untuk mengantisipasi lemparan maut tersebut. Alhasil, dia optimistis bisa meladeni permainan Timnas Indonesia.

“Untuk situasi lemparan ke dalam Indonesia, tim Vietnam sudah berkali-kali menghadapinya dan akan menerapkan solusi efektif untuk menghadapinya dengan tepat,” kata Bui Tien Dung dikutip dari The Thao 247, Sabtu (14/12/2024).

Halaman:
1 2
      
