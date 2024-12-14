Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 di RCTI

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |09:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 di RCTI
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan live di RCTI.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan berlanjut besok malam. Pasukan Shin Tae-yong akan menjalani laga tandang lagi, kali ini ke markas Vietnam.

Timnas Indonesia vs Timnas Laos

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pasalnya, mereka perlu menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Diketahui, hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang bisa lolos ke semifinal. Kini, Timnas Indonesia sendiri tengah menempati puncak klasemen sementara Grup B dengan 4 poin.

Skuad Garuda mendapat 3 poin di laga perdana usai mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Kemudian, Timnas Indonesia dapat 1 tambahan saat jamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Laga berakhir dengan skor 3-3.

Meski puncaki klasemen, posisi skuad Garuda belum aman. Sebab, mereka hanya terpaut 1 poin dari Vietnam yang baru menjalani 1 laga di Grup B Piala AFF 2024.

Jelang laga penting itu, skuad Garuda pun perlu waspada akan ancaman Vietnam. Apalagi, gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menyatakan sudah punya rencana terbaik untuk bungkam Timnas Indonesia.

“Indonesia di turnamen ini tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, terutama menghadapi persaingan bermain di kejuaraan nasional domestik. Ini semua lawan akrab timnas Vietnam, pernah mengikuti SEA Games di stadion Viet Tri ini,” kata Hoang Duc, dilansir dari The Thao 247, Sabtu (14/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658441/fun-walk-pp-isnu-di-jakarta-gaungkan-olahraga-santai-dan-solidaritas-bencana-hxu.webp
Fun Walk PP ISNU di Jakarta, Gaungkan Olahraga Santai dan Solidaritas Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/timnas_futsal_indonesia_meraih_medali_emas_sea_gam.jpg
Pelatih Thailand Langsung Pensiun usai Dibantai Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement