Jadwal Siaran Langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 di RCTI

JADWAL siaran langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan live di RCTI.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan berlanjut besok malam. Pasukan Shin Tae-yong akan menjalani laga tandang lagi, kali ini ke markas Vietnam.

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pasalnya, mereka perlu menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Diketahui, hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang bisa lolos ke semifinal. Kini, Timnas Indonesia sendiri tengah menempati puncak klasemen sementara Grup B dengan 4 poin.

Skuad Garuda mendapat 3 poin di laga perdana usai mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Kemudian, Timnas Indonesia dapat 1 tambahan saat jamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Laga berakhir dengan skor 3-3.

Meski puncaki klasemen, posisi skuad Garuda belum aman. Sebab, mereka hanya terpaut 1 poin dari Vietnam yang baru menjalani 1 laga di Grup B Piala AFF 2024.

Jelang laga penting itu, skuad Garuda pun perlu waspada akan ancaman Vietnam. Apalagi, gelandang Timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menyatakan sudah punya rencana terbaik untuk bungkam Timnas Indonesia.

“Indonesia di turnamen ini tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, terutama menghadapi persaingan bermain di kejuaraan nasional domestik. Ini semua lawan akrab timnas Vietnam, pernah mengikuti SEA Games di stadion Viet Tri ini,” kata Hoang Duc, dilansir dari The Thao 247, Sabtu (14/12/2024).