Mantan Pelatih Timnas Vietnam Sebut Pratama Arhan Bikin Kecurangan saat Lepaskan Lemparan ke Dalam, Begini Katanya!

MANTAN asisten pelatih Timnas Vietnam era Philippe Troussier, Le Minh Dung, mengatakan Pratama Arhan sering membuat kecurangan saat melepaskan lemparan ke dalam. Momen itu diungkapkan Le Minh Dung di media sosialnya, dan dibahas ulang media Vietnam, Soha.vn.

Salah satu momen yang dikritisi Le Minh Dung saat Timnas Indonesia U-23 bertemu Vietnam U-23 di semifinal SEA Games 2023. Saat itu, Pratama Arhan disebut melepaskan lemparan ke dalam 15 meter dari Jarak yang seharusnya.

Alhasil, pemain milik Suwon FC itu lebih dekat ke gawang dan nyaman melepaskan lemparan ke kotak penalti Timnas Vietnam. Lemparan Pratama Arhan kemudian disundul Komang Teguh yang membuka keunggulan 1-0 Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam U-23.

“Mantan asisten pelatih Philippe Troussier mencontohkan kecurangan bek Timnas Indonesia Pratama Arhan saat melepaskan lemparan ke dalam,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Le Minh Dung melihat ada kecurangan yang membuat Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Vietnam U-23,” lanjut Soha.vn.