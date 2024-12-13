Shin Tae-yong Tuai Kritik Pedas Usai Timnas Indonesia Ditahan Laos 3-3 di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SHIN Tae-yong tuai kritik pedas usai Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Strategi Shin Tae-yong pun jadi sorotan besar.

Ya, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang kontra Laos dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, mengkritik tajam strategi yang diterapkan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Pada laga kontra Laos, memang ada rotasi pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong lantaran memang masih mencari formula terbaiknya. Seperti contohnya, dia menurunkan Rafael Struick, Daffa Fasya, Kakang Rudianto, dan Rayhan Hannan sejak menit awal.

Kesit pun menyoroti strategi yang dimainkan Shin Tae-yong. Dia menilai kalau juru taktik asal Korea Selatan itu acap kali mengubah formasi dalam setiap laga.

"Kebiasaan dia begitu. STY maunya apa sih? Di senior, di usia muda selalu seperti itu. Ini perlu jadi catatan," kata Kesit dalam keterangannya, Kamis 12 Desember 2024.

"Walaupun ini usia muda, ingat Laos menurunkan pemain muda juga. Tapi mereka konsisten," lanjutnya.

Kesit cukup khawatir akan situasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia pun berharap agar Shin Tae-yong dapat menemukan formula yang tepat saat nanti menghadapi Vietnam. Sebab, hasil positif diharapkan bisa didapat Skuad Garuda guna menjaga asa lolos ke semifinal.

“Kalau masih coba-coba main seperti lawan Laos bisa babak belur kita. Vietnam menurunkan skuad utama. Targetnya ciptakan gol lebih dahulu. Jangan ketika lawan sudah kencang dan unggul baru bereaksi,” tutur dia.