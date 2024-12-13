Respons Pedas Shin Tae-yong soal Marselino Ferdinan yang Kena Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Laos: Permainan Terburuknya!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik habis-habisan Marselino Ferdinan yang terkena kartu merah saat skuad Garuda menjamu Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Ia menyebut penampilan semalam yang ditunjukkan Marselino Ferdinan merupakan yang terburuk selama dirinya memimpin Timnas Indonesia.

Dalam laga yang berakhir 3-3 itu, Marselino Ferdinan bermain sebagai starter. Di babak pertama, pemain Oxford United ini terkena kartu kuning karena menarik dengan sengaja pemain Laos.

(Marselino Ferdinan kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: YouTube/RCTI)

Kemudian di babak kedua atau tepatnya di menit 69, Marselino Ferdinan melepaskan tekel dua kaki ke arah pemain Laos. Alhasil, wasit Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan tak segan langsung mengeluarkan kartu merah kepada pesepakbola 20 tahun itu.

"Penampilan Marselino hari ini terburuknya," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong juga menyoroti performa tak maksimal para pemain Timnas Indonesia lain. Ia melihat Arkhan Fikri dan kawan-kawan sering kali salah melepaskan umpan.

"Kedua tim, Indonesia maupun Laos, bekerja maksimal, tetapi dengan kesalahan kami, itu yang membuat kami kemasukan gol, semuanya (gol dari Laos), dan pass miss yang menjadi pertandingan ini seri, sangat disayangkan," lanjut pelatih 54 tahun ini.