HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Malut United: Edo Febriansah Tegaskan Tak Masalah Hadapi Sayuri Bersaudara

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |03:28 WIB
Persib Bandung vs Malut United: Edo Febriansah Tegaskan Tak Masalah Hadapi Sayuri Bersaudara
Yakob Sayuri dan Yance Sayuri setim di Malut United. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENGGAWA Persib Bandung, Edo Febriansah, soroti keberadaan Sayuri bersaudara di Malut United jelang kedua tim saling berhadapan dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia menegaskan tak masalah harus berhadapan dengan Yance maupun Yakob Sayuri.

Menurut Edo, permainan maksimal akan tetap dilakukan Persib Bandung. Apalagi sejauh ini, Persib Bandung sudah melakukan persiapan dengan sangat baik agar meraih kemenangan di laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (13/12/2024) itu.

Edo Febriansah

“Enggak masalah (hadapi Sayuri bersaudara), semua lawan juga baik, kita juga mempersiapkan diri lebih baik agar bisa memberikan yang terbaik buat Persib,” ujar Edo usai menjalani latihan di Stadion GBLA, Rabu 11 Desember 2024.

Edo membenarkan pernah sama-sama satu tim dengan Sayuri bersaudara. Tepatnya, hal itu terjadi kala dirinya membela Timnas Indonesia.

“Dia pemain yang cepat, punya finishing yang bagus juga, banyak lari, kita juga berusaha mengantisipasi semua itu, biar dia tidak memberikan ancaman terhadap gawang kita, bahkan mencetak gol,” tegas Edo.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
