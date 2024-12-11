Advertisement
LIGA INDONESIA

Kabar Baik untuk Fans Persib Bandung, Umuh Muchtar Janji Ada Kejutan di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:50 WIB
Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNG – Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar menjanjikan bakal ada kejutan di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Namun, ia enggan membocorkan informasi siapa pemain yang akan didatangkan Persib saat jendela transfer dibuka pada 19 Desember 2024.

“Nanti lihat aja, kejutan,” kata Umuh Muchtar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (11/12/2024).

Dengan alasan itu, pria yang akrab disapa Pak Haji ini belum mau membocorkan perubahan yang akan terjadi pada skuadnya dalam bursa transfer pemain paruh musim. Baik itu pemain baru atau pemain yang dicoret.

“Nanti lah tunggu pelatih bagaimana rencananya. Sampai saat ini saya belum dibisikin dan belum diajak bicara soal itu,” ungkapnya.

Manager Persib Bandung, Umuh Muchtar

Namun, Umuh Muchtar sedikit membocorkan bahwa Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru. Soal nama, ia lagi-lagi memilih untuk merahasiakannya.

“Saya serahkan semua, kita jangan mendahului pelatih,” tegas Umuh Muchtar.

Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak mengatakan perekrutan pemain baru Persib Bandung di paruh musim tergantung anggaran yang dimiliki Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
