LIGA INDONESIA

David da Silva Mulai Main Penuh Lagi Bersama Persib Bandung, Bojan Hodak Gembira

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |04:00 WIB
David da Silva Mulai Main Penuh Lagi Bersama Persib Bandung, Bojan Hodak Gembira
David da Silva di laga PSS Sleman vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak gembira karena David da Silva sudah bisa bermain penuh lagi alias 90 menit setelah sempat mengalami cedera. Namun, Bojan masih akan memantau kondisi David da Silva usai tampil di laga PSS Sleman vs Persib tersebut.

Ya, David da Silva tampil saat Persib menang 2-1 atas Persib. Bahkan ia berhasil mencetak gol pada laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (9/12/2024) malam WIB tersebut.

Penampilan apik David da Silva disambut baik Bojan. Kini ia hanya berharap kondisi kebugaran striker Persib itu juga baik-baik saja agar bisa dimainkan kembali pada laga selanjutnya.

“Kini satu hal adalah mengenai kondisi kebugarannya karena sudah lama tidak bermain sebagai starter,” kata Bojan Hodak, Rabu (11/12/2024).

David da Silva

Ya, David da Silva sudah cukup lama tidak bermain sebagai starter hingga bermain penuh di setiap pertandingan yang dijalani Persib Bandung. Baik di Liga 1 maupun di AFC Champions League (ACL) 2 musim ini.

David da Silva mengalami berbagai keluhan, dari rasa nyeri di bagian bawah perut, paha hingga infeksi di bagian lipatan paha. Kondisi ini yang membuatnya harus absen hingga hanya menjadi pemain pengganti di beberapa pertandingan Persib Bandung.

1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
