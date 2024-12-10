Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang Comeback 2-1 atas PSS Sleman, Bojan Hodak dan Tyronne del Pino Kompak Sebut Laga Berjalan Sulit

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |01:19 WIB
Persib Bandung Menang Comeback 2-1 atas PSS Sleman, Bojan Hodak dan Tyronne del Pino Kompak Sebut Laga Berjalan Sulit
Tyronne del Pino kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI kompak diberikan Bojan Hodak dan Tyronne del Pino usai Persib Bandung menang comeback 2-1 atas PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Mereka sama-sama menyebut laga berjalan sulit.

“Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi laga sulit. Sleman mungkin ada di bawah tapi mereka terorganisir dengan baik dan dari situasinya seperti sedang tertekan karena dekat zona degradasi,” ujar pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, usai pertandingan.

PSS Sleman vs Persib Bandung

Pelatih asal Kroasia itu pun memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang tampil cukup baik sepanjang pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Meskipun, pada akhirnya, hanya dua gol yang berhasil disarangkan, di mana dua di antaranya mengenai tiang gawang.

“Secara pertahanan, ketika gol, kami sedikit lambat dalam bereaksi mengantisipasi bola kedua. Kecuali ini, kami tidak ada kesalahan dan pantas mendapat kemenangan,” ucap Bojan Hodak.

Hal senada diungkap Tyronne. Gelandang asing Persib asal Spanyol ini memastikan tidak mudah untuk bisa mengalahkan PSS Sleman.

“Sulit bermain di Stadion ini, melawan tim yang kini sedang berjuang menjauhi zona degradasi. Kami juga beberapa hari lalu baru bermain melawan tim China (Zhejiang FC), yang mana itu menyulitkan,” ucap Tyronne.

“Jadi penting hari ini meraih tiga poin dan kami tentu merasa senang akan hal ini. Kami harus melanjutkan laju ini dan saya ulangi, saya senang bisa meraih tiga poin,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
