HOME BOLA LIGA INDONESIA

Timnas Indonesia Menang, Bobotoh Berduka karena Ada Fans Persib Bandung yang Meninggal Dunia Jelang Lawan PSS Sleman

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:32 WIB
Timnas Indonesia Menang, Bobotoh Berduka karena Ada Fans Persib Bandung yang Meninggal Dunia Jelang Lawan PSS Sleman
Bobotoh Berduka karena ada suporter Persib Bandung yang meninggal dunia. (Foto: X/@BobotohKampusCRB)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024, Bobotoh berduka karena ada fans Persib Bandung yang meninggal dunia. Fans tersebut meninggal dunia karena kecelakaan saat hendak menyaksikan laga PSS Sleman vs Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Stadion Manahan Solo, Senin (9/12/2024) malam WIB. Akun X @hooligansceneID mengabarkan sang Bobotoh meninggal dunia bukan karena korban sweeping suporter lain.

“Kawan bobotoh, asal margaasih (KTP) mengalami kecelakaan, dan meninggal di RSIS YARSIS SOLO. INGAT Bukan korban tawuran atau bukan juga kena swiping dari oknum lain!!,” tulis akun X @hooligansceneID.

Bobotoh Berduka

Kabar di atas terasa menyakitkan bagi fans Persib Bandung di media sosial. Alhasil, mereka tidak merayakan kemenangan Persib Bandung atas PSS Sleman yang berlangsung malam ini.

“Tidak ada kemenangan untuk hari ini,” tulis akun X @syaefulanwar95.

“Tidak ada perayaan kemenangan dengan kesedihan,” sambung akun @BatakStrong_.

Karena itu, para Bobotoh maupun fans netral mendoakan yang terbaik untuk almarhum. Terlepas dari itu, Persib Bandung tidak melalui laga dengan mudah melawan PSS Sleman.

Persib Bandung tertinggal 0-1 lebih dulu lewat gol PSS Sleman yang dicetak Nicolau Dumitru di menit 18. Beruntung, Persib Bandung sanggup membalikkan kedudukan via gol-gol dari David da Silva pada menit 20 dan Tyronne del Pino (80’).

