Hasil PSS Sleman vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Menang Comeback 2-1, Maung Bandung Bawa Pulang Poin Penuh!

HASIL PSS Sleman vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sukses menang comeback dengan skor 2-1.

Laga PSS Sleman vs Persib Bandung digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (9/12/2024) malam WIB. Persib tertinggal lebih dahulu lewat aksi Nicalao Dumitru (18’). Tetapi, Persib berhasil berbalik unggul via gol David da Silva (20’) dan juga Tyronne del Pino (80’).

Jalannya Pertandingan

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Baik PSS Sleman dan Persib Bandung kerap jual beli serangan kendati belum berbuah manis sampai laga memasuki menit ke-15.

Super Elja -julukan PSS Sleman- berhasil membuka keran golnya lewat tandukan Nicolao Dumitru. Tapi hanya berselang dua menit, Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat sontekan David da Silva.

Kemudian di menit ke-24, PSS Sleman nyaris menggandakan keunggulan lewat tandukan Gustavo Tocantins yang masih bisa ditangkap Kevin Mendoza. Sementara, Persib Bandung juga acap kali mengancam gawang tim tuan rumah guna mencetak gol keunggulannya.

Hingga laga memasuki menit ke-40, belum ada tambahan gol yang tercipta kendati kedua tim bermain dengan intensitas tinggi. Pada akhirnya, PSS Sleman dan Persib Bandung bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.