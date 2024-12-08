Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Sambernyawa Tumbang 0-2!

Andri Bagus Syaeful-Minggu, 08 Desember 2024 |21:14 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Sambernyawa Tumbang 0-2!
Laga Persita Tangerang vs Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
HASIL Persita Tangerang vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Duel Persita Tangerang vs Persis Solo digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (8/12/2024) malam WIB. Persita mencetak gol via aksi Marios Ogkmpoe (28’) dan juga Ahmad Hardianto (67’ P).

Persita Tangerang vs Persis Solo

Persis Solo sendiri harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini. Pasalnya, Giovani Numberi dikartu merah wasit pada menit ke-74.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita dan Persis menampilkan intensitas laga cukup tinggi sejak menit awal. Kedua tim pun langsung saling serang dalam upaya mencetak gol cepat.

Pada menit ke-12, Persis memberi ancaman ke lini pertahanan Persita. Sayangnya, sepakan Sho Yamamoto dari luar kotak penalti masih bisa diatasi Igor Rodrigues.

Pendekar Cisadane -julukan Persita- pun akhirnya dapat membuka keunggulan lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu didapat setelah Mario Ogboe mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Dwiki Rifki pada menit ke-28.

Laskar Sambernyawa hampir saja menyamakan kedudukan pada akhir laga. Sayangnya, sepakan keras dari Ramadhan Sananta masih membentur mistar gawang Persita

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Sementara waktu, Persita masih unggul 1-0 atas Persis Solo.

Halaman:
1 2
      
