HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Laskar Antasari Kena Bantai 0-3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |17:51 WIB
Laga PSBS Biak vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- kena bantai 0-3.

Laga Barito Putera vs PSBS Biak digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (8/12/2024) sore WIB. Jeam Kelly Sroyer (52’), Abel Arganaraz (88’), dan Williams Lugo (90+4’).

PSBS Biak vs Barito Putera

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera dan PSBS Biak bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Secara perlahan, kedua tim mulai bermain cukup ngotot karena ingin segera mungkin mencetak gol. Akan tetapi, pertahanan Laskar Antasari dan PSBS Biak masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-34, Barito Putera punya peluang emas untuk unggul lebih dahulu atas tim tamu. Sayangnya, sepakan Yuswanto Aditya di mulut gawang PSBS Biak masih melambung.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta antara kedua tim. Barito Putera dan PSBS Biak sementara waktu masih bermain dengan skor 0-0.

Telusuri berita bola lainnya
