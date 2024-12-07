Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Kemenangan di Depan Mata Juku Eja Hilang Gara-Gara Gol Telat Serdadu Tridatu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |21:09 WIB
Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Kemenangan di Depan Mata Juku Eja Hilang Gara-Gara Gol Telat Serdadu Tridatu
Suasana laga Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - PSM Makassar nyaris menang atas Bali United andai tidak ada gol telat Muhammad Rahmat di menit 90+4. Sebab gara-gar gol Rahmat itu, kedua tim harus puas mengakhiri laga pekan ke-13 Liga 1 2024-2025 tersebut dengan hasil imbang 1-1.

Berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (7/12/2024) malam WIB, PSM sejatinya menjadi tim yang unggul lebih dulu berkat gol Daisuke Sakai di menit 47. Serdadu Tridatu –julukan Bali United– baru bisa mencetak gol di injury time dan memaksa laga berakhir tanpa pemenang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United mendapat peluang terbaiknya pada menit ke-7 lewat tendangan Mitsuru Maruoka yang masih melebar. Kemudian tujuh menit berselang, giliran PSM Makassar yang mendapat peluang emas lewat tandukan Ricky Pratama yang masih bisa diadang Adilson Maringa.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- kembali mendapat peluang emas di menit ke-24 lewat tendangan Kenzo Nambu yang melenceng tipis. Sementara, PSM Makassar juga acap kali mengancam gawang tuan rumah lewat serangan balik cepat.

Bali United vs PSM Makassar (instagram/baliunitedfc)

Transisi yang dipertontonkan kedua tim benar-benar sangat cepat. Bali United lagi-lagi mendapat peluang terbaiknya di menit ke-38 lewat tendangan terukur Irfan Jaya yang masih bisa ditepis kiper PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah.

Juku Eja -julukan PSM Makassar- nyaris menjebol gawang Serdadu Tridatu di penghujung babak pertama. Namun untungnya, tendangan keras Rizky Eka Pratama masih bisa ditepis Adilson Maringa. Hasilnya, Bali United dan PSM Makassar bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655811/karatedo-indonesia-jadi-organisasi-terbesar-seasia-tenggara-punya-95-juta-anggota-xgl.webp
Karate-Do Indonesia Jadi Organisasi Terbesar se-Asia Tenggara, Punya 9,5 Juta Anggota
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/arya_danu_susilo.jpg
Dari Lapas Ciangir untuk Indonesia: Arya Danu Susilo Juara Taekwondo SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement