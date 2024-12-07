Hasil Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Kemenangan di Depan Mata Juku Eja Hilang Gara-Gara Gol Telat Serdadu Tridatu

GIANYAR - PSM Makassar nyaris menang atas Bali United andai tidak ada gol telat Muhammad Rahmat di menit 90+4. Sebab gara-gar gol Rahmat itu, kedua tim harus puas mengakhiri laga pekan ke-13 Liga 1 2024-2025 tersebut dengan hasil imbang 1-1.

Berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (7/12/2024) malam WIB, PSM sejatinya menjadi tim yang unggul lebih dulu berkat gol Daisuke Sakai di menit 47. Serdadu Tridatu –julukan Bali United– baru bisa mencetak gol di injury time dan memaksa laga berakhir tanpa pemenang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United mendapat peluang terbaiknya pada menit ke-7 lewat tendangan Mitsuru Maruoka yang masih melebar. Kemudian tujuh menit berselang, giliran PSM Makassar yang mendapat peluang emas lewat tandukan Ricky Pratama yang masih bisa diadang Adilson Maringa.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- kembali mendapat peluang emas di menit ke-24 lewat tendangan Kenzo Nambu yang melenceng tipis. Sementara, PSM Makassar juga acap kali mengancam gawang tuan rumah lewat serangan balik cepat.

Transisi yang dipertontonkan kedua tim benar-benar sangat cepat. Bali United lagi-lagi mendapat peluang terbaiknya di menit ke-38 lewat tendangan terukur Irfan Jaya yang masih bisa ditepis kiper PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah.

Juku Eja -julukan PSM Makassar- nyaris menjebol gawang Serdadu Tridatu di penghujung babak pertama. Namun untungnya, tendangan keras Rizky Eka Pratama masih bisa ditepis Adilson Maringa. Hasilnya, Bali United dan PSM Makassar bermain imbang tanpa gol di babak pertama.