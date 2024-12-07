Hasil Malut United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Gol Egy Maulana Vikri Selamatkan Tangsel Warrior dari Kekalahan

TERNATE – Dewa United berhasil mencuri satu poin dari markas Malut United di laga pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, tim berjuluk Tangsel Warrior itu tepatnya mampu menahan Malut United dengan skor 1-1.

Sejatinya, Dewa United nyaris kalah gara-gara di menit 69, pemain Malut United, Diego Maximo mencetak gol. Skor tersebut bertahan sampai laga memasuki menit 90.

Akan tetapi, di menit 90+6, Egy Maulana Vikri berhasil mencetak gol penyeimbang. Laga pun akhirnya berakhir dengan skor 1-1. Sebelumnya, pada menit 67, Dewa United juga sudah bermain dengan 10 pemain gara-gara Ricky Kambuaya terkena kartu merah.

Jalannya Pertandingan

Malut United langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Serangan tim berjuluk Laskar Kie Raha itu efektif untuk membongkar pertahanan solid dari Dewa United.

Sementara, Dewa United mengandalkan serangan balik cepat untuk melawan. Egy Maulana Vikri dan Ricky Kambuaya menjadi motor serangan utama tim besutan Jan Olde Riekerink itu.

Namun demikian, hingga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang tercipta. Kedua tim terus saling berbalas serang hingga pengujung pertandingan. Akan tetapi, masih belum ada gol hingga pertandingan babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, Dewa United bermain agresif pada awal pertandingan. Akan tetapi, Banten Warriors -julukan Dewa United- justru mengalami kerugian karena Ricky Kambuaya terkena kartu merah pada menit ke-67.