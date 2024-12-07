Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Gol Egy Maulana Vikri Selamatkan Tangsel Warrior dari Kekalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:48 WIB
Hasil Malut United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Gol Egy Maulana Vikri Selamatkan Tangsel Warrior dari Kekalahan
Suasanna laga Malut United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/malutunitedfc)
A
A
A

TERNATE Dewa United berhasil mencuri satu poin dari markas Malut United di laga pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, tim berjuluk Tangsel Warrior itu tepatnya mampu menahan Malut United dengan skor 1-1.

Sejatinya, Dewa United nyaris kalah gara-gara di menit 69, pemain Malut United, Diego Maximo mencetak gol. Skor tersebut bertahan sampai laga memasuki menit 90.

Akan tetapi, di menit 90+6, Egy Maulana Vikri berhasil mencetak gol penyeimbang. Laga pun akhirnya berakhir dengan skor 1-1. Sebelumnya, pada menit 67, Dewa United juga sudah bermain dengan 10 pemain gara-gara Ricky Kambuaya terkena kartu merah.

Jalannya Pertandingan

Malut United langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Serangan tim berjuluk Laskar Kie Raha itu efektif untuk membongkar pertahanan solid dari Dewa United.

Malut United vs Dewa United (malutunitedfc)

Sementara, Dewa United mengandalkan serangan balik cepat untuk melawan. Egy Maulana Vikri dan Ricky Kambuaya menjadi motor serangan utama tim besutan Jan Olde Riekerink itu.

Namun demikian, hingga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang tercipta. Kedua tim terus saling berbalas serang hingga pengujung pertandingan. Akan tetapi, masih belum ada gol hingga pertandingan babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, Dewa United bermain agresif pada awal pertandingan. Akan tetapi, Banten Warriors -julukan Dewa United- justru mengalami kerugian karena Ricky Kambuaya terkena kartu merah pada menit ke-67.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655751/bukan-cuma-indra-sjafri-akmal-marhali-minta-tanggung-jawab-zainuddin-amali-atas-kegagalan-emas-sig.webp
Bukan Cuma Indra Sjafri, Akmal Marhali Minta Tanggung Jawab Zainuddin Amali atas Kegagalan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement