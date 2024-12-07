Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Penuh Drama, 10 Pemain Bajul Ijo Kalahkan Singo Edan 3-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:33 WIB
Suasana laga Persebaya Surabaya vs Arema FC di Liga 1 2024-2025. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya menang dramatis atas Arema FC di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo itu tepatnya menang dengan skor 3-2.

Drama pun tercipta di akhir laga. Ketika Persebaya tengah memimpin 2-1, mereka harus kehilangan Bruno Moreira karena terkena kartu merah di menit 80.

10 pemain Persebaya pun berusaha melawan Arema FC. Tim tamu lantas dapat menyamakan kedudukan pada menit 83 berkat gol penalti William Moreira.

Kendati demikian, Persebaya berhasil bangkit dan mencetak gol kemenangan lewat penalti Flavio Silva di menit 90+6’. Persebaya akhirnya menang 3-2 atas Singo Edan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC tampil cukup dominan ketimbang Persebaya Surabaya. Namun tim berjuluk Singo Edan itu masih cukup kesulitan karena acap kali kehilangan sentuhan ketika sudah masuk ke sepertiga lapangan.

Serangan balik cepat yang dilancarkan Persebaya Surabaya menjadi petaka bagi Arema FC pada menit ke-17 lewat gol yang dicetak Flavio Silva. Hanya berselang empat menit, tim berjuluk Bajul Ijo itu sukses menggandakan keunggulan lewat gol Malik Risaldi.

Persebaya Surabaya vs Arema FC (Avirista Midaada/MPI)

Keunggulan dengan margin dua gol membuat para pemain Bajul Ijo semakin percaya diri dalam menebar ancaman ke gawang Singo Edan. Persebaya Surabaya nyaris menambah pundi-pundi golnya di menit ke-33 lewat tendangan jarak jauh Toni Firmansyah yang masih bisa ditepis sangat baik oleh Lucas Frigeri.

Kedua kesebelasan bermain sengit setelah itu dengan saling jual beli serangan. Di penghujung babak pertama, tepatnya menit ke-44, Singo Edan sukses memperkecil jarak lewat gol bunuh diri Slavko Damjanovic. Persebaya Surabaya unggul sementara atas Arema dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
      
