Kisah Elkan Baggott, Bek Ipswich Town yang Akui Ingin Berkarier di Liga 1 Indonesia

KISAH Elkan Baggott menarik diulas. Sebab, bek Ipswich Town ini mengaku ingin berkarier di Liga 1 Indonesia.

Seperti diketahui, Elkan Baggot sejak 11 bulan lalu sudah tidak lagi berseragam Timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya adalah saat ia ikut tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 menghadapi Australia pada Januari lalu.

Sejak saat itu, Elkan belum lagi kembali ke Skuad Garuda. Ia sempat mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024.

Akan tetapi, pemain Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu tak mengindahkan panggilan tersebut. Alhasil, hubungannya dengan Shin Tae-yong pun menjadi memburuk yang berujung pada dirinya yang sudah tidak pernah dipanggil ke tim nasional.

Bukan sebatas tak dipanggil, nama Elkan Baggott bahkan sudah tidak pernah lagi masuk radar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Saat terjadi krisis bek tengah, pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka memanggil pemain Liga 1 yang sedang on fire.

Berkaca dari hal tersebut, agaknya bukan keputusan yang buruk jika Elkan Baggot bermain di Liga 1. Dengan begitu, Shin Tae-yong akan lebih mudah memantau perkembangannya ketika tengah bertanding sambil memantau pemain lain.

Dengan begitu, hanya tinggal menunggu waktu hingga Shin Tae-yong kembali kepincut dengan kemampuannya untuk mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Usut punya usut, Elkan Baggot rupanya juga memiliki keinginan untuk berkarier di Liga 1., Namun rencananya Baggott baru akan bermain di Liga Indonesia di penghujung kariernya.

"Saya sudah memikirkan itu (bermain di Liga 1), di dalam karier saya. Suatu saat saya ingin melakukannya, tetapi bukan untuk sekarang," kata Elkan Baggott dalam podcast 433 pada 2022.

"Sekarang, saya mencoba fokus dalam karier saya di Inggris. Mungkin di bagian akhir karier saya, saya akan melakukannya," sambungnya.