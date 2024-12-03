2 Pemain Keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang Tak Lagi Diandalkan Shin Tae-yong, Nomor 1 Elkan Baggott!

Shin Tae-yong tak lagi mengandalkan Elkan Baggott dan Jack Brown di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 2 pemain keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang tak lagi diandalkan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Meski mayoritas pemain keturunan yang menghuni skuad Timnas Indonesia saat ini berdarah Indonesia-Belanda, ada beberapa pemain yang berdarah campuran dari negara lain.

Ambil contoh Jordi Amat yang memiliki darah Spanyol-Indonesia. Selain Spanyol dan Belanda, ada juga pemain yang berdarah Indonesia-Inggris. Pemain ini sempat menghuni skuad Timnas Indonesia, namun kini tak lagi diandalkan Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 pemain keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang tak lagi diandalkan Shin Tae-yong:

2. Jack Brown (Persita Tangerang)

(Jack Brown (tengah) saat memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada 2020. (Foto: PSSI)

Jack Brown sempat mencuri perhatian saat membela Timnas Indonesia U-19 yang melakoni sejumlah laga uji coba di Kroasia pada Agustus-September 2020. Mentas sebagai ujung tombak, Jack Brown keluar sebagai top skor Timnas Indonesia U-19 dengan koleksi tiga gol.

Banyak yang memprediksi, Jack Brown tinggal masalah waktu untuk dipromosikan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior. Sayangnya, Jack Brown mengalami cedera lutut pada 2001.

Proses penyembuhan yang lama membuatnya hilang dari ingar bingar sepakbola. Baru di Liga 1 2023-2024, Jack Brown melakukan comeback.

Sayangnya, performa terbaik belum ditunjukkan Jack Brown. Musim ini pun sama. Jack Brown sama sekali belum mencetak gol dalam tujuh laga Liga 1 2024-2025. Alhasil, Jack Brown pun gagal masuk skuad untuk Piala ASEAN 2024.