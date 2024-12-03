Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang Tak Lagi Diandalkan Shin Tae-yong, Nomor 1 Elkan Baggott!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |09:42 WIB
2 Pemain Keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang Tak Lagi Diandalkan Shin Tae-yong, Nomor 1 Elkan Baggott!
Shin Tae-yong tak lagi mengandalkan Elkan Baggott dan Jack Brown di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang tak lagi diandalkan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Meski mayoritas pemain keturunan yang menghuni skuad Timnas Indonesia saat ini berdarah Indonesia-Belanda, ada beberapa pemain yang berdarah campuran dari negara lain.

Ambil contoh Jordi Amat yang memiliki darah Spanyol-Indonesia. Selain Spanyol dan Belanda, ada juga pemain yang berdarah Indonesia-Inggris. Pemain ini sempat menghuni skuad Timnas Indonesia, namun kini tak lagi diandalkan Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 2 pemain keturunan Inggris di Timnas Indonesia yang tak lagi diandalkan Shin Tae-yong:

2. Jack Brown (Persita Tangerang)

Jack Brown (tengah) saat memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada 2020. (Foto: PSSI)

(Jack Brown (tengah) saat memperkuat Timnas Indonesia U-19 pada 2020. (Foto: PSSI)

Jack Brown sempat mencuri perhatian saat membela Timnas Indonesia U-19 yang melakoni sejumlah laga uji coba di Kroasia pada Agustus-September 2020. Mentas sebagai ujung tombak, Jack Brown keluar sebagai top skor Timnas Indonesia U-19 dengan koleksi tiga gol.

Banyak yang memprediksi, Jack Brown tinggal masalah waktu untuk dipromosikan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior. Sayangnya, Jack Brown mengalami cedera lutut pada 2001.

Proses penyembuhan yang lama membuatnya hilang dari ingar bingar sepakbola. Baru di Liga 1 2023-2024, Jack Brown melakukan comeback.

Sayangnya, performa terbaik belum ditunjukkan Jack Brown. Musim ini pun sama. Jack Brown sama sekali belum mencetak gol dalam tujuh laga Liga 1 2024-2025. Alhasil, Jack Brown pun gagal masuk skuad untuk Piala ASEAN 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653925/atlet-downhill-rendy-varera-sumbang-medali-perdana-indonesia-di-sea-games-2025-pcf.webp
Atlet Downhill Rendy Varera Sumbang Medali Pertama Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/19/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Hancurkan Malaysia 3-0! Dominasi Total di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement