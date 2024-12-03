Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Temukan Pemain Keturunan Kelas Dunia, Calon Tandem Thom Haye saat Timnas Indonesia Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |09:12 WIB
Shin Tae-yong Temukan Pemain Keturunan Kelas Dunia, Calon Tandem Thom Haye saat Timnas Indonesia Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong bisa andalkan Jordy Wehrmann saat Timnas Indonesia melawat ke markas Australia. (Foto: AFC)
A
A
A

SHIN Tae-yong menemukan pemain keturunan kelas dunia. Jika Shin Tae-yong mau, pemain ini bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan disiapkan menjadi tandem Thom Haye saat Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025.

Pemain yang dimaksud adalah gelandang berdarah Indonesia-Belanda, Jordy Wehrmann. Pemain ini sebenarnya sudah didekati PSSI sejak 2022. Jordy Wehrmann bahkan sudah video call dengan Shin Tae-yong.

Jordy Wehrmann siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jordywehrmann)

Jordy Wehrmann siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jordywehrmann)

Namun, proses pendekatan sempat tertunda karena Jordy Wehrmann masih fokus mengembangkan kariernya di level klub. Berselang dua tahun, PSSI kembali menghubungi pemegang sembilan caps bersama Feyenoord Rotterdam itu pada Agustus 2024.

Ketika dihubungi PSSI lagi, Jordy Wehrmann tak lagi berkarier di Eropa. Ia kini membela salah satu klub Liga 1 2024-2025, Madura United.

Meski bermain untuk Madura United, level permainan gelandang 24 tahun ini belum menurun. Umpan-umpan brilian masih kerap ditampilkan eks gelandang Timnas Belanda U-20 tersebut.

Melihat kebutuhan di skuad Timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda kekurangan pemain top di lini sentral. Ketika Thom Haye dicadangkan atau absen, permainan Timnas Indonesia langsung berbeda.

Halaman:
1 2
      
