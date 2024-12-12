Piala Presiden IBSC 2024 Wadah Lahirkan Pemain Muda untuk Mewakili Timnas Sepakbola Pantai Indonesia

JAKARTA - Indonesia Beach Soccer Community (IBSC) siap menggelar kejuaraan sepakbola pantai di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, The New Jakarta City, Jakarta Utara. Kejuaraan itu dijadwalkan bergulir 13-15 Desember 2024.

Ajang itu bertajuk 'Piala Presiden IBSC 2024'. Nantinya, ada 14 tim yang ambil bagian, yakni 10 tim putra dan 4 tim di putri.

Presiden IBSC, Hinca IP Pandjaitan, berharap kejuaraan berjalan lancar. Dengan demikian, nantinya ada atlet-atlet potensial yang bisa dilirik untuk membela tim nasional.

"Event ini lanjutan dari event-event sebelumnya yang sudah sukses diselenggarakan di Lampung Selatan mau pun di Nusa Tenggara Timur," kata Hinca Pandjaitan dalam keterangan resminya, Kamis (12/12/2024).

"Semoga dengan event seperti ini, bisa lahir bakat-bakat muda yang nantinya jadi tulang punggung tim nasional sepakbola pantai," tambahnya.