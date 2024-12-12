Hasil Babak Pertama Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024: Asian Lions Memimpin 1-0

MANILA – Tim Nasional (Timnas) Myanmar tengah memimpin atas tim tuan rumah Filipina di babak pertama matchdaya kedua Grup B Piala AFF 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Timnas Myanmar tepatnya tengah unggul 1-0 atas Filipina.

Filipina yang berstatus tim tuan rumah benar-benar dikejutkan dengan permainan Asian Lions –julukan Timnas Myanmar. Bagaimana tidak, meski mampu mendominasi jalannya laga, Filipina dibuat kesulitan untuk mencetak gol.

Padahal, Filipina mampu menciptakan 14 peluang dan enam diantaranya tepat sasaran. Namun, dari banyaknya peluang itu tak ada yang berbuah gol.

Sementara Myanmar mencatatkan empat peluang saja dari 40 persen penguasaan bola. Nyatanya, Myanmar dapat tampil lebih efektif dan mencetak gol via Maung Maung Lwin di menit 25.

Skor 1-0 itu bertahan sampai laga berakhir. Myanmar pun tengah memimpin atas Filipina di akhir babak pertama.