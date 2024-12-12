Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:05 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini
Link live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui, laga matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 itu akan berlangsung pada Kamis 12 Desember 2024 malam WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga keduanya di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Pada laga pertama, Timnas Indonesia meraih hasil positif usai menang 1-0 atas Myanmar.

Kini, tantangan Timnas Indonesia adalah Laos. Garuda pun diuntungkan jelang laga tersebut karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri, sebab Timnas Indonesia vs Laos digelar di Stadion Manahan, Solo.

Masalahnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi skuadnya saat ini kelelahan. Sebab laga dari Myanmar ke Laos hanya berjarak tiga hari saja.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Waktu yang mepet itu membuat pemain Timnas Indonesia kelelahan. Belum lagi skuad Garuda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk berlatih.

Semua kondisi itu membuat Shin Tae-yong tak memiliki banyak pilihan. Karena itulah ia tak berniat merombak skuad besar-besaran meski ada pemainnya yang kelelahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657903/indonesia-tembus-89-medali-emas-di-sea-games-2025-tinju-hockey-indoor-dan-berkuda-jadi-penyumbang-olj.webp
Indonesia Tembus 89 Medali Emas di SEA Games 2025, Tinju, Hockey Indoor, dan Berkuda Jadi Penyumbang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/hockey_indoor_putra_indonesia_menaklukkan_malaysia.jpg
Hockey Indoor Putra Berjaya, Indonesia Kunci Emas ke-88 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement