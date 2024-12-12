Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui, laga matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 itu akan berlangsung pada Kamis 12 Desember 2024 malam WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga keduanya di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Pada laga pertama, Timnas Indonesia meraih hasil positif usai menang 1-0 atas Myanmar.

Kini, tantangan Timnas Indonesia adalah Laos. Garuda pun diuntungkan jelang laga tersebut karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri, sebab Timnas Indonesia vs Laos digelar di Stadion Manahan, Solo.

Masalahnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi skuadnya saat ini kelelahan. Sebab laga dari Myanmar ke Laos hanya berjarak tiga hari saja.

Waktu yang mepet itu membuat pemain Timnas Indonesia kelelahan. Belum lagi skuad Garuda hanya memiliki satu kali kesempatan untuk berlatih.

Semua kondisi itu membuat Shin Tae-yong tak memiliki banyak pilihan. Karena itulah ia tak berniat merombak skuad besar-besaran meski ada pemainnya yang kelelahan.