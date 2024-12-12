Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:32 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI
Asnawi Mangkualam siap tempur melawan Laos malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LIVE malam ini! Laga Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis, (12/12/2024) pukul 20.00 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang atas Laos. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024.

Timnas Indonesia wajib menang atas Laos. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia wajib menang atas Laos. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dalam kondisi kelelahan. Penyebabnya karena jadwal padat yang membentang.

Senin, 9 Desember 2024, Timnas Indonesia main di markas Myanmar. Selasa, 10 Desember 2024 pagi WIB, Timnas Indonesia sudah tiba di Solo, Jawa Tengah.

Setelah menghadapi Laos malam ini, rencananya Timnas Indonesia langsung terbang ke Vietnam pada Jumat, 13 Desember 2024. Sebab, pada Minggu 15 Desember 2024 Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Vietnam di Stadion Viet Tri.

"Pemain saat ini lelah dan capek. Tetapi, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi walaupun latihan hanya 1 hari saja,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190880/timnas_indonesia-xCVh_large.jpg
Prestasi Timnas Indonesia Menurun Drastis, Greg Nwokolo Sentil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190850/john_herdman-ONK1_large.jpg
John Herdman Dikabarkan Resmi Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190834/jordi_amat_bicara_soal_kabar_john_herdman_jadi_pelatih_timnas_indonesia-HfWY_large.jpeg
Jordi Amat Tanggapi Kabar John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Link Live Streaming Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia vs Thailand Perebutan Emas Hari Ini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement