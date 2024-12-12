Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI

LIVE malam ini! Laga Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis, (12/12/2024) pukul 20.00 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang atas Laos. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024.

(Timnas Indonesia wajib menang atas Laos. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dalam kondisi kelelahan. Penyebabnya karena jadwal padat yang membentang.

Senin, 9 Desember 2024, Timnas Indonesia main di markas Myanmar. Selasa, 10 Desember 2024 pagi WIB, Timnas Indonesia sudah tiba di Solo, Jawa Tengah.

Setelah menghadapi Laos malam ini, rencananya Timnas Indonesia langsung terbang ke Vietnam pada Jumat, 13 Desember 2024. Sebab, pada Minggu 15 Desember 2024 Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Vietnam di Stadion Viet Tri.

"Pemain saat ini lelah dan capek. Tetapi, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi walaupun latihan hanya 1 hari saja,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos.