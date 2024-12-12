Persib Bandung vs Malut United: Imran Nahumarury Optimis Laskar Kie Raha Bisa Raih Hasil Positif

BANDUNG – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury optimis bisa mencuri kemenangan di markas Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Sebab Malut United sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan kini harapannya adalah strategi yang mereka persiapkan bisa berjalan mulus.

“Semua aspek sudah dipersiapkan secara maksimal. Semoga pemain bisa menerapkan strategi dengan baik di pertandingan melawan Persib Bandung,” ungkap Imran Nahumarury, dikutip Kamis (12/12/2024).

Ya, skuad berjuluk Laskar Kie Raha itu akan bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Jumat (13/12/2024) pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT. Jelang laga tersebut, Imran Nahumarury menyebut persiapan maksimal yang telah dilakukan meliputi aspek teknis dan nonteknis.

Alwi Slamat dkk. dipastikan siap memperjuangkan hasil maksimal usai berbagi poin dalam laga kandang melawan Dewa United, 7 Desember 2024. Hasil seri 1-1 saat melawan Dewa United menambah motivasi semua pemain Malut United yang disiapkan dalam lawatan ke Kota Kembang.

“Pemain siap berjuang semaksimal mungkin untuk laga besok. Semoga kami bisa meraih poin penuh,” kata kiper Malut United, Muhammad Fahri, dalam konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Laga Persib vs Malut United dalam pekan ke-14 Liga 1 2024-2025 dihiasi catatan positif kedua tim. Dalam 5 laga terakhir, skuad asuhan Bojan Hodak dan Imran tidak terkalahkan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Persib yang meraih 4 kemenangan dan satu hasil imbang dalam 5 laga terakhir sekaligus memperpanjang tren tak terkalahkan sejak awal musim Liga 1 2024-2025. Sementara Malut United menyelesaikan 5 pertandingan terakhir dengan hasil 2 kali menang dan 3 imbang.

Skuad Laskar Kie Raha menjadi tim promosi dengan riwayat tak terkalahkan terpanjang hingga pekan ke-13. Catatan ini menjadi perhatian awak media dalam konferensi pers.