HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Kalahkan Dewa United di Kandang, Ini Kata Pelatih Malut United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |22:29 WIB
Gagal Kalahkan Dewa United di Kandang, Ini Kata Pelatih Malut United
Suasana laga Malut United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Malut United)
A
A
A

TERNATE – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury kecewa timnya gagal memaksilkan laga kandang dengan baik saat menjamu Dewa United di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Imran pun meminta maaf kepada pendukung Malut karena pasti kecewa dengan laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu.

"Terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang. Tetapi saya meminta maaf karena hasil yang tak sesuai harapan,” ungkap Coach Imran usai laga, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Ya, duel yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Malut United unggul lebih dulu melalui gol Diego "Chino" Martinez pada menit ke-69.

Laskar Kie Raha sejatinya cukup mendominasi jalannya pertandingan. Total, 9 tembakan dilepaskan dengan 6 di antaranya mengarah tepat ke gawang. Namun, Wahyu Prasetyo dkk. harus kecolongan gol di detik-detik akhir babak kedua melalui sepakan Egy Maulana Vikri pada menit ke-90+6 yang secara keseluruhan timnya hanya mencatatkan total 3 tembakan.

Malut United vs Dewa United (malutunitedfc)

Coach Imran menilai anak asuhnya kehilangan fokus di pengujung pertandingan. Menurut dia, seharusnya pemain tetap waspada sebelum wasit meniup peluit panjang.

"Sebelum wasit meniup peluit, semua pemain harus berkonsentrasi. Laga ini menjadi catatan, bagaimana kami kehilangan fokus dan banyak peluang tercipta yang belum bisa dimaksimalkan," ucapnya.

Juru taktik berusia 46 tahun itu berjanji akan mengevaluasi hasil pertandingan ini demi hasil yang lebih baik.

"Laga ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan bisa meraih hasil yang maksimal,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
