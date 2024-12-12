Hasil Dewa United vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Tangsel Warrior Gagal Menang meski Sempat Unggul

BOGOR - Dewa United harus puas berbagai poin dengan Barito Putera di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, tim berjuluk Tangsel Warriors itu hanya bisa meraih satu poin karena ditahan 1-1 oleh tim tamu.

Dewa United sejatinya sempat unggul di babak pertama berkat gol Septian Bagaskara di menit 37. Namun, Barito Putera mampu membalas di babak kedua via Yuswanto Aditya pada menit ke-63.

Skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir. Kini Dewa United tertahan di posisi 10 dengan 19 poin, sementara Barito di peringkat 14 dengan 11 angka.

Jalannya Pertandingan

Dewa United mencoba dominan di awal pertandingan babak pertama. Pasukan Jan Olde Riekerink mengandalkan Egy Maulana Vikri dan Taisei Marukawa sebagai motor serangan utama.

Namun demikian, Banten Warriors -julukan Dewa United- masih belum menemukan cara terbaik untuk mencetak gol. Hingga menit ke-25, belum ada gol yang tercipta.

Namun pada menit ke-37, Septian Bagaskara (37') yang bertugas sebagai ujung tombak akhirnya sukses memecah kebuntuan. Septian berhasil mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Risto Mitrevski.