Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Hattrick Marios Ogkmpoe Bawa Pendekar Cisadane Menang 3-1

GIANYAR – Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (12/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Pendekar Cisadane.

Hattrick diciptakan Marios Ogkmpoe (58’, 69’, 80’) untuk kemenangan Persita. Sementara, tuan rumah membalas sekali lewat Alexsandro (64’).

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak dan Persita Tangerang bermain hati-hati pada awal babak pertama. Pasalnya kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, PSBS Biak harus puas bermain dengan skor 0-0.

Pada babak pertama sebenarnya kedua tim bermain berimbang. Sebab, persentase penguasaan bola 54 persen berbanding dengan 46 pemain.

Tidak hanya, itu Skuad Badai Pasifik mencatatkan satu tembakan tepat sasaran ke gawang tepat. Sementara itu, Persita hanya satu tembakan tidak tepat sasaran.

Usai rehat, Persita berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-58. Kepastian itu setelah Marios Ogkmpoe mencetak gol lewat tendangan penalti.

PSBS pun langsung merespons dengan gol itu. Sebab, mereka berhasil mencetak gol balasan lewat Alexsandro Santos pada menit ke-64.