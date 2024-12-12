Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Hattrick Marios Ogkmpoe Bawa Pendekar Cisadane Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:37 WIB
Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: <i>Hattrick</i> Marios Ogkmpoe Bawa Pendekar Cisadane Menang 3-1
Hattrick Marios Ogkmpoe membawa Persita Tangerang menang 3-1 atas PSBS Biak (Foto: Instagram/@persita.official)
A
A
A

GIANYAR – Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (12/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Pendekar Cisadane.

Hattrick diciptakan Marios Ogkmpoe (58’, 69’, 80’) untuk kemenangan Persita. Sementara, tuan rumah membalas sekali lewat Alexsandro (64’).

PSBS Biak vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@persita.official)

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak dan Persita Tangerang bermain hati-hati pada awal babak pertama. Pasalnya kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, PSBS Biak harus puas bermain dengan skor 0-0.

Pada babak pertama sebenarnya kedua tim bermain berimbang. Sebab, persentase penguasaan bola 54 persen berbanding dengan 46 pemain.

Tidak hanya, itu Skuad Badai Pasifik mencatatkan satu tembakan tepat sasaran ke gawang tepat. Sementara itu, Persita hanya satu tembakan tidak tepat sasaran.

Usai rehat, Persita berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-58. Kepastian itu setelah Marios Ogkmpoe mencetak gol lewat tendangan penalti.

PSBS pun langsung merespons dengan gol itu. Sebab, mereka berhasil mencetak gol balasan lewat Alexsandro Santos pada menit ke-64.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657909/barcelona--real-madrid-jadi-sorotan-nonton-streaming-laliga-di-vision-znh.webp
Barcelona & Real Madrid Jadi Sorotan! Nonton Streaming LaLiga di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/diananda_choirunisa.jpg
Kisah Diananda Choirunisa: Kalahkan Morning Sickness, Raih 2 Emas SEA Games 2025 saat Hamil 2 Minggu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement